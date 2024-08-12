7-летний мальчик мечтает изменить свое странное имя: как его зовут

Это имя мальчику дала его биологическая мать, а приемные родители оставили.

Женщина разрешила сыну сменить имя в его седьмой день рождения. Это решение спровоцировало дискуссии.

Как рассказала женщина в Reddit, в трехлетнем возрасте она с мужем усыновила мальчика и решила не менять его имя, ведь это единственное, что осталось от этой биологической матери. Впрочем, в школе ребенка начали дразнить из-за его необычного имени.

Биологическая мать назвала ребенка как предмет мебели - Тейбл (Table - с английского стол). Полное имя мальчика - Тейбл Майкл Гаррисон. Он решил, чтобы его называли Гаррисоном, но на школьной форме все равно отмечали имя Тейбл.

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"Он расстраивается, когда его называют столом, используя имя Тейбл. Ему действительно не нравится это имя, и он сказал, что оно заставляет его думать о плохих вещах", - говорит мать.

Вместо того, чтобы просить новые игрушки и ждать дня рождения, мальчик мечтает юридически изменить свое имя. Ребенок просит, чтобы это было его подарком.

Пользователи сети поддержали решение мальчика, ведь имя вызывает у него только негативные эмоции. Впрочем, некоторые из комментаторов предостерегли родителей от поспешных решений, ведь семилетний ребенок, вероятно, еще не слишком зрелый для такого взрослого выбора.

Интересные вещи об именах - это интересно прочитать

Как сообщал УНИАН, вопрос о том, какие имена с тяжелой судьбой и считаются несчастливыми, давно интересует людей. Существует множество предрассудков и предубеждений, связанных с этим. И многие родители часто задумываются о том, какие самые несчастливые имена для девочек и мальчиков и как они могут повлиять на жизнь их детей. Мы рассказывали об именах, которые имеют тяжелую судьбу.

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