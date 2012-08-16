Американские астрономы обнаружили галактику-рекордсмена

В сообщении НАСА утверждается, что эта галактика, находящаяся примерно в 5,7 миллиардах световых лет от Земли, ежегодно порождает более 700 звезд - то есть по 2 звезды в день.

Для сравнения, наша галактика Млечный путь порождает в среднем только одну звезду в год, отмечает радио «Свобода».

Как заявил руководитель исследования Майкл Макдоналд из Массачусетского технологического института, согласно существующим сегодня теориям строения космоса, галактика такого типа и возраста (ей около 6 миллиардов лет) должна порождать гораздо меньшее количество звезд.

Скоплению галактик, где обнаружена данная галактика, присвоено наименование "Феникс", это один из самых больших объектов в наблюдаемой Вселенной.