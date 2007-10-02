Уго Чавес стал певцом

Президент Венесуэлы представил публике свой первый компакт-диск под названием "Песни навсегда".

Как сообщают аргентинские СМИ, в сборник вошли популярные венесуэльские и мексиканские песни, которые лидер Венесуэлы исполнял во время воскресных теле- и радиопередач "Алло, президент".

Президент Венесуэлы, любящий произносить многочасовые речи, чтобы дать возможность немножко передохнуть слушателям, часто развлекал их своим песнопением.

Предвидя возможную критику со стороны политических противников, Уго Чавес поспешил заявить, что "CD - это очередная шалость начальницы пресс-службы президента".

На компакт-диске представлена фотография улыбающегося Чавеса в его характерной красной рубашке с широкополой шляпой на голове и микрофоном в руках.

Как отмечают аргентинские СМИ, пока еще не решено продавать CD или распространять их бесплатно.

РИА Новости