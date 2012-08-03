СМИ: В понедельник будет сделан новый шаг в изучении тайны Марса

Аппарат "Сuriosity" (Любознательность) ориентировочно приземлится в районе кратера Гейл, где, по предположениям ученых, когда-то пролегали русла давно исчезнувших рек, сообщает ВВС Украина.

Представитель НАСА Джон Гротцингер надеется, что миссия даст ответы на многие вопросы, среди которых главное, почему высох Марс. Ученые считают, что когда-то эта планета была подобна Земле.

Корреспонденты говорят, что эта миссия продолжительностью в два года стала одной из самых смелых в истории космических исследований.