СМИ: В понедельник будет сделан новый шаг в изучении тайны Марса
13:41, 03 августа 2012Курьёзы
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НАСА заявляет, что в понедельник на Марс должен приземлиться технически самый совершенный из всех американских марсоходов, который сейчас направляется к этой планете.
Марс когда-то был похож на Землю, фото nnm.ru
Аппарат "Сuriosity" (Любознательность) ориентировочно приземлится в районе кратера Гейл, где, по предположениям ученых, когда-то пролегали русла давно исчезнувших рек, сообщает ВВС Украина.
Представитель НАСА Джон Гротцингер надеется, что миссия даст ответы на многие вопросы, среди которых главное, почему высох Марс. Ученые считают, что когда-то эта планета была подобна Земле.
Корреспонденты говорят, что эта миссия продолжительностью в два года стала одной из самых смелых в истории космических исследований.
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