В Киеве проведут чемпионат по робофутболу

Как сообщили УНИАН организаторы, в частности, в рамках фестиваля пройдут следующие мероприятия: IV Всеукраинская олимпиада по робототехнике; Международный турнир по робофутболу WRO Gen II Football; Детский архитектурный конкурс «Стадионы будущего» с LEGO; Выставка-конкурс LEGO-творчества.

Во Всеукраинской олимпиаде по робототехнике примут участие около 100 команд школьников, которые будут соревноваться за право представлять Украину на Всемирной олимпиаде по робототехнике (WRO). Как утверждают организаторы, WRO - это платформа для обучения в 21 веке, которая объединяет талантливую молодежь из 38 стран мира. В олимпиаде принимают участие более 14 000 команд и сотни тысяч болельщиков. В этом году украинская команда будет бороться за право проведения Всемирной олимпиады по робототехнике в Украине в 2015 году. Тема нынешней Олимпиады - «Роботы, которые объединяют людей», в рамках которой команды продемонстрируют свои достижения в конструировании и программировании роботов.

Международный чемпионат по робофутболу будет проходить по правилам Всемирной олимпиады по робототехнике GEN II (Generation II) Football. Робофутбол - это футбольные соревнования автономных роботов, в которых участвуют команды из Бразилии, Китая, Южно-Африканской Республики, России и Украины. Украина - первая из стран Европы, которая принимает у себя в гостях лучшие команды мира по робофутболу.

«Мне очень приятно видеть, как все новые страны становятся участниками соревнований по робофутболу, - говорит Клаус Кристенсен, глава оргкомитета WRO (Program Manager – World Robot Olympiad). - Я был поражен мастерством игры и дружелюбием украинской сборной на Всемирной олимпиаде по робототехнике в Абу-Даби, 2011. Уверен, что украинские школьники постоянно будут среди победителей этих престижных современных соревнований. Эти дети уже сегодня творят своё будущее».

По словам организаторов, одновременно будут проходить товарищеские матчи по робофутболу, открытые для всех желающих. Соревнования максимально приближены к настоящим футбольным матчам, в частности, за нарушение правил игрокам будут выдаться желтые и красные карточки.

Детский архитектурный конкурс «Стадионы будущего» проходит среди 40 школ Украины и России. Дети представят на конкурс модели лучших стадионов Украины и мира, построенные из кубиков ЛЕГО. А гости праздника получат уникальную возможность охватить одним взглядом НСК «Олимпийский» и «Донбасс Арену». На изготовление одной модели стадиона планируется потратить около 50 000 деталей ЛЕГО, размеры стадионов составят 1,5 х 2 метра.

Всеукраинскую олимпиаду по робототехнике поддерживают Министерство образования и науки Украины, Малая академия наук Украины, компании Пролего, LegoFoundation, System Group, LEGO, ТМ «Атлант» и другие.