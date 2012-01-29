В Киеве среди мороза... расцвели азалии
04:58, 29 января 2012Курьёзы
1637 0
Приходите смотреть
В национальном ботаническом саду Киева на три недели раньше прогнозируемого срока, расцвели азалии. Из 70-ти сортов расцвело 20 ранних.
Ученые объясняют такой природный казус тем, что теплый декабрь ввел цветок в заблуждение, выяснили журналисты ТСН.
Теперь главное, чтобы их не уничтожил сильный мороз, ведь на дворе минус 15-20.
Азалии - это субтропические растения, и чтобы обеспечить им температуру плюс 12-14, кочегары уже ночуют в теплицах.
Цветение будет длиться более двух месяцев. Работники ботсада зовут гостей полюбоваться этой красотой, а вырученные на билетах деньги (25 грн за вход), пойдут на отопление теплиц.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter