В Киеве среди мороза... расцвели азалии

В национальном ботаническом саду Киева на три недели раньше прогнозируемого срока, расцвели азалии. Из 70-ти сортов расцвело 20 ранних.

Ученые объясняют такой природный казус тем, что теплый декабрь ввел цветок в заблуждение, выяснили журналисты ТСН.

Теперь главное, чтобы их не уничтожил сильный мороз, ведь на дворе минус 15-20.

Азалии - это субтропические растения, и чтобы обеспечить им температуру плюс 12-14, кочегары уже ночуют в теплицах.

Цветение будет длиться более двух месяцев. Работники ботсада зовут гостей полюбоваться этой красотой, а вырученные на билетах деньги (25 грн за вход), пойдут на отопление теплиц.