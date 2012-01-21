Ко всемирному времени добавят лишнюю секунду

Дополнительная секунда, призванная ликвидировать расхождение между атомным временем и астрономическим из-за неравномерности вращения Земли, будет добавлена к всемирному координированному времени (UTC) 30 июня 2012 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Обсерваторию ВМС США.

Исторически отсчет времени базировался на измерении среднего периода обращения Земли вокруг оси, и длина секунды исчислялась исходя из этого интервала. С изобретением атомных часов появился прибор для измерения времени, который оказался точнее астрономических методов, и определение секунды было изменено и теперь соответствует атомным стандартам частоты.

В 1970 году международным соглашением были установлены два стандарта времени - один из них, UT1, был основан на вращении Земли, а второй, UTC (всемирное координированное время), базировался на атомном времени.

Международная служба вращения Земли следит за тем, чтобы два стандарта времени не расходились между собой больше, чем на 0,9 секунды, а в случае необходимости заявляет о том, что нужно вставить дополнительную секунду.

С 1972 года к UTC были прибавлены 24 дополнительные секунды в разные интервалы - от шести месяцев до семи лет. Последний раз секунда добавлялась 31 декабря 2008 года.

На этот раз новая секунда будет добавлена в 23 часа 59 минут 59 секунд UTC 30 июня 2012 года. Это решение было принято Международной службой вращения Земли, для которой Обсерватория ВМС США служит центром прогнозов и быстрого реагирования. Измерения специалистов обсерватории показали, что вращение Земли сейчас отстает от атомного времени примерно на 1 миллисекунду в день.

Эти данные были получены с помощью интерферометрии со сверхдлинной базой, метода основанном на измерении вращения Земли путем наблюдения за положением очень удаленных космических объектов. Эти данные показали, что примерно за 1 тысячу дней расхождение между атомным временем и астрономическим достигает 1 секунды.