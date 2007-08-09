В столице порноиндустрии произошло землетрясение

В четверг, 9 августа 2007 года, в час ночи по местному времени в окрестностях Лос-Анджелеса произошло землетрясение. Эпицентр землетрясения, сила которого составила 4,5 балла по шкале Рихтера, располагался в 4 милях (6,5 километрах)к северо-западу от пригорода Чэтсворт (Chatsworth), неофициальной столицы порноиндустрии, сообщает Reuters.

Сам "порноцентр", обитатели которого в полной мере ощутили последствия подземных толчков, расположен в пятидесяти километрах от центра Лос-Анджелеса. В результате землетрясения никто не пострадал. Описанные со слов очевидцев разрушения ограничиваются залитым водой полом в туалетах, упавшими картинами и другими предметами интерьера, оказавшимися на полу под воздействием подземных толчков.

Вслед за подземным толчком последовало два афтершока силой приблизительно в 1,6 по шкале Рихтера каждый.

Лента.ру