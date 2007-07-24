Украинцы тратят миллионы на нестандартные свадьбы

Ежегодно граждане Украины тратят миллионы гривен на то, чтобы организовать нестандартную свадьбу.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, сказал министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ со ссылкой на данные статистики Министерства юстиции относительно предоставления дополнительных услуг органами регистрации актов гражданского состояния граждан (РАГС).

Так например, за первое полугодие 2007 года РАГСы взыскали за предоставление дополнительных услуг свыше 16 млн. гривен. Значительная часть из этих денег, сообщил министр, взималась за услуги по проведению индивидуальных свадебных обрядов, регистрации брака за пределами РАГСов, проведение обрядов обручений, юбилейных свадеб, регистрации браков в праздничные или выходные дни и т.п.

А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что дополнительные услуги предоставляются РАГСами в соответствии с Законом, который определил, что платными являются услуги, не предусмотренные законодательством об органах регистрации актов гражданского состояния. Средства, полученные от предоставления таких дополнительных услуг, направляются в Государственный бюджет Украины.

Абсолютным лидером по предоставлению дополнительных услуг является Херсонская область. За стремление отпраздновать свадьбу нестандартным способом жители Херсона с начала года обогатили государственный бюджет на более полумиллиона гривен. Это в 23 раза превышает плату за предоставление херсонскими РАГСами стандартных услуг по регистрации актов гражданского состояния граждан. Такое соотношение также в 2-2,5 раза превышает аналогичные показатели по Украине.

Популярны дополнительные услуги РАГСов также в Волынской, Запорожской и Одесской областях. С начала года жители этих областей обогатили государственный бюджет почти на 2,5 млн. гривен, что в 15-16 раз превышает плату за предоставление в этих областях стандартных услуг по регистрации актов гражданского состояния граждан.

Наиболее «затруднительная» ситуация в Винницкой, Николаевской и Черкасской областях. Здесь дополнительные услуги, которые предоставляются РАГСами, только в 5-6 раз превышают стандартные услуги по регистрации актов гражданского состояния граждан.

В остальных областях, а также в Киеве и Севастополе дополнительные услуги РАГСов превысили государственную пошлину, взысканную за стандартную процедуру регистрации актов гражданского состояния граждан, в 9-13 раз.

В целом, с начала года органы регистрации актов гражданского состояния граждан взыскали свыше 1,4 млн. гривен государственной пошлины за регистрацию браков, разводов, рождений, смертей, смены гражданами имен и т. п. Дополнительные услуги превысили эту сумму почти в 12 раз.

На протяжении первого полугодия 2007 года в Украине было зарегистрировано 225679 рождений, 387346 смертей, 130921 бракосочетание и 85463 разводов.