Самый дорогой дом в мире - из золота, платины и костей динозавра (фото)

Завершилось строительство самого дорогого дома в мире, который обошелся анонимному заказчику в 12,2 миллиарда долларов.

Дом, построенный компанией exklusivHaus под руководством архитектора Стюарта Хьюза, располагается на участке площадью в 2442 квадратных метра на берегу Цугского озера в Швейцарии.

Площадь жилых помещений особняка - 752 квадратных метра. Еще 388 квадратных метров занимает терраса и 245 кв. м. - винные погреба. В доме есть четыре гаража и подвал.

На строительство было потрачено около 200 тонн золота и платины, а пол выложен плиткой с метеоритным камнем и настоящими костями тираннозавра, жившего 65 миллионов лет назад.

ТСН