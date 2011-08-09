Владимир благословил «вклад в озознание роли Киева в истории мира»

Предстоятель Украинской православной церкви митрополит ВЛАДИМИР благословил деятельность и дальнейшее строительство Центра культуры и истории «Парк Киевская Русь» (село Копачев Обуховского района Киевской области), отметил значимость центра для будущих поколений и призвал всех неравнодушных способствовать реализации этого проекта.

Об этом идет речь в официальном документе УПЦ, копия которого передана агентству УНИАН.

«Мы ознакомились с проектом «Парк Киевская Русь». Воссоздание образа Детинца – Кремля Киева является уникальным и своевременным, символом сохранения духовного достояния Киевской земли. Парк уже сегодня привлекает внимание общественности к прошлому нашего народа, его культурному и историческому наследию, а также способствует культурному обмену на межгосударственном уровне, возвеличивает роль Киевской Руси в мировой истории», - говорится в документе.

Митрополит ВЛАДИМИР уверен, что парк «будет способствовать распространению знаний и пониманию истории, наглядно подтвердит величие Древнего Киева и станет весомым вкладом в осознание народом Украины и другими народами места и роли столицы Киевской Руси в мировой истории».

По его мнению, все причастные к созданию парка «делают доброе дело, которое будет иметь положительные последствия, как для современников, так и для будущих поколений».

«Мы поддерживаем проект «Парк Киевская Русь», благословляем его создание и призываем всех, кто имеет возможность, всячески способствовать его реализации. Пусть милость Божья всегда будет со всеми, причастными к этому благородному делу», - заметил митрополит ВЛАДИМИР.