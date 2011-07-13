Британец сорвал рекордный джек-пот
09:59, 13 июля 2011Курьёзы
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В лотерее могут принимать участие жители 9 стран
Британец выиграл в европейской лотерее EuroMillions рекордный джек-пот в размере 185 млн. евро, сообщает Би-Би-Си.
Предыдущий рекорд выигрыша составлял 130 млн. евро, его обладатель также проживал в Великобритании.
В лотереи EuroMillions, стартовавшей в 2004 году, могут участвовать жители девяти стран: Австрии, Бельгии, Великобритании, Франции, Ирландии, Люксембурга, Португалии, Испании и Швейцарии.
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