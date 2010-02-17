Во французской прокуратуре таки лежит жалоба от имени дочери Черновецкого

Прокуратура парижского пригорода Бобиньи подтверждает, что получила жалобу об ограблении от имени дочери мэра Киева Кристины ЧЕРНОВЕЦКОЙ, но продолжает проверять личность истца.

Об этом сказала РИА “Новости” представитель генсекретариата прокуратуры.

"У нас есть жалоба, поданная от имени дочери мэра Киева", - сказала представитель прокуратуры, подтвердив, что жалобу подала женщина по имени Кристина ЧЕРНОВЕЦКАЯ. "Сейчас следователи проверяют ее личность, связываются с посольством, проверяют списки пассажиров (аэропорта) и так далее", - отметила собеседница агентства. По ее словам, следствию все еще ничего неизвестно о грабителе. "В нашем распоряжении есть только жалоба потерпевшей", - сказала она.

Как сообщалось, 15 февраля французские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что неизвестный ограбил К.ЧЕРНОВЕЦКУЮ, когда она ехала на автомобиле из парижского аэропорта, вытащив из машины сумку с драгоценностями на сумму 4,5 млн. евро.

16 февраля советник мэра Киева Марта ГРИМСКАЯ опровергла эту информацию, заявив украинским СМИ, что К.ЧЕРНОВЕЦКАЯ находится в Киеве. Диппредставительство Украины во Франции, в свою очередь, не комментирует эту информацию. "Посольство не давало никаких комментариев ни одному изданию", - заявила РИА “Новости” представитель посольства.