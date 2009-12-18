Завтра в Киеве - парад Дедов Морозов

19 декабря в Киеве состоится парад Дедов Морозов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, парад начнется в 14.45. В нем планируется участие 300 Дедов Морозов. Участники мероприятия – волонтеры районных в г. Киеве центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, Киевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, студенческих социальных служб, представители детско-молодежных организаций г. Киева.