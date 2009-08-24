В Херсоне 1 сентября детям будут бесплатно раздавать мороженое

В Херсоне 1 сентября состоится благотворительная акция «Предприниматели – детям».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона, акция пройдет на площади у областного музыкально-драматического театра.

Запланированы концертные программы, игры, конкурсы рисунков с награждением победителей.

Также на этой площади детям будут бесплатно раздавать мороженое.

Акция проходит при содействии мэра Херсона Владимира САЛЬДО и уже стала традиционной. Впервые она состоялась в 2003 году.