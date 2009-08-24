В Херсоне 1 сентября детям будут бесплатно раздавать мороженое
11:05, 24 августа 2009Курьёзы
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Акция пройдет на площади у театра
В Херсоне 1 сентября состоится благотворительная акция «Предприниматели – детям».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона, акция пройдет на площади у областного музыкально-драматического театра.
Запланированы концертные программы, игры, конкурсы рисунков с награждением победителей.
Также на этой площади детям будут бесплатно раздавать мороженое.
Акция проходит при содействии мэра Херсона Владимира САЛЬДО и уже стала традиционной. Впервые она состоялась в 2003 году.
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