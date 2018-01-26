История одного побега: пропавшую черепаху спустя полгода нашли всего в трестах метрах от дома (фото)

Хозяева делали все, чтобы найти питомца: расклеивали объявления, обращались к соседям и звонили в ближайшие школы и зоомагазины. В какой-то момент они оставили надежду найти Таллулу.

Сбежавшую в июле 2017 года черепаху обнаружили за триста метров от дома. На историю побега обратила внимание The Telegraph.

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Черепаха Таллула из британского города Оксфорд пропала из сада хозяев - Даниеллы Моррис и ее дочери Лианны. Гуляя, животное провалилось в кротовью нору.

Хозяева делали все, чтобы найти питомца: расклеивали объявления, обращались к соседям и звонили в ближайшие школы и зоомагазины. В какой-то момент они оставили надежду найти Таллулу.

24 января Таллула нашлась во дворе ближайшей школы за 322 метра от дома. Пресмыкающееся каким-то образом перебралось через загруженную дорогу, которая отделяет учебное заведение от места, где живут мать и дочь.

Черепаха потеряла много веса, на ее коже появились красные пятна, а глаза воспалились. Ее отправили к ветеринару. Моррис предполагает, что черепаха добралась до школы летом, а потом впала в спячку в кустах на школьном дворе.