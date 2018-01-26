История одного побега: пропавшую черепаху спустя полгода нашли всего в трестах метрах от дома (фото)
Сбежавшую в июле 2017 года черепаху обнаружили за триста метров от дома. На историю побега обратила внимание The Telegraph.
Читайте такжеВ Таиланде умерла черепаха, из желудка которой извлекли 5 килограммов монет
Черепаха Таллула из британского города Оксфорд пропала из сада хозяев - Даниеллы Моррис и ее дочери Лианны. Гуляя, животное провалилось в кротовью нору.
Хозяева делали все, чтобы найти питомца: расклеивали объявления, обращались к соседям и звонили в ближайшие школы и зоомагазины. В какой-то момент они оставили надежду найти Таллулу.
24 января Таллула нашлась во дворе ближайшей школы за 322 метра от дома. Пресмыкающееся каким-то образом перебралось через загруженную дорогу, которая отделяет учебное заведение от места, где живут мать и дочь.
Черепаха потеряла много веса, на ее коже появились красные пятна, а глаза воспалились. Ее отправили к ветеринару. Моррис предполагает, что черепаха добралась до школы летом, а потом впала в спячку в кустах на школьном дворе.
We've had a little surreal morning. Some of our Year 7's found a tortoise on site. We've called the RSPCA to collect it. If you hear of anyone local who's lost a tortoise, please ask them to contact us: communications@cheney.oxon.sch.uk pic.twitter.com/rXQdQSQMso— Cheney School (@Cheney_School) January 24, 2018