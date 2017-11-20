В Британии стартовал конкурс на лучшие ягодицы
04:34, 20 ноября 2017Курьёзы
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Конкурс на лучшие ягодицы проводится в Кембридже в шестой раз.
Иллюстрация REUTERS
В университете британского Кембриджа начался ежегодный конкурс на лучшие ягодицы под названием Cambridge Best Bums Competition. Об этом сообщает издание The Daily Star.
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Участниками конкурса стали десять студентов вуза – шесть девушек и четыре молодых человека. В прошлом году за звание обладательницы лучших ягодиц сражалось 18 участниц.
Голосование уже началось. Сообщается, что проголосовать за понравившиеся ягодицы можно в интернете на сайте издания The Tab.
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