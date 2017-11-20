В Британии стартовал конкурс на лучшие ягодицы

В университете британского Кембриджа начался ежегодный конкурс на лучшие ягодицы под названием Cambridge Best Bums Competition. Об этом сообщает издание The Daily Star.

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Участниками конкурса стали десять студентов вуза – шесть девушек и четыре молодых человека. В прошлом году за звание обладательницы лучших ягодиц сражалось 18 участниц.

Голосование уже началось. Сообщается, что проголосовать за понравившиеся ягодицы можно в интернете на сайте издания The Tab.