Британский бомж в 52 года поступил в Кембридж

Британец Джефф Эдвардс, который последние годы живет на улице, поступил в Кембриджский университет.

Об этом сообщается на сайте учебного заведения, пишет Громадське.

52-летний мужчина прошел в колледж Хьюз Холл для людей в возрасте и будет изучать английскую литературу.

По словам Эдвардса, он с детства любил читать произведения признанных авторов вроде Уиндема и Керуака. Его родители работали в офисе и на почте, поэтому он не имели денег на качественное образование. За плохие оценки в школе он не прошел в колледж и устроился на ливерпульскую ферму.

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Затем британец перебрался в Кембридж, где иногда ночевал в гостиницах, но чаще оставался на улице. Он часто приходил в библиотеки и просил ненужные книги, чтобы продолжать читать. Иногда Эдвардс продавал благотворительный журнал Big Issue, чтобы накопить денег на еду, ночлег и литературу.

В 2014-м году Эдвард пошел на бесплатные подготовительные курсы при Кембриджском университете. Он успешно сдал вступительные экзамены благодаря вопросам по средневековой литературе и прошел в колледж Хьюз Холл.