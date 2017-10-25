Теннисист неудачно принял мяч и сломал крышу стадиона (видео)
15:08, 25 октября 2017Курьёзы
980 0
Часть конструкции упала на корт, никто не пострадал.
Мяч полетел вверх и попал в крышу / скриншот
Итальянский теннисист Маттео Берреттини повредил крышу стадиона во время матча первого круга турнира серии «Челленджер» во французском Бресте с россиянином Константином Кравчуком. Видео появилось на YouTube-канале X TENNIS CHANNEL.
Читайте такжеВ Челябинске пьяный работник металлобазы сломал алкотестер собственным дыханием
Берретини неудачно принял мяч, тот полетел вверх и попал в крышу. Часть конструкции упала на корт, никто не пострадал.
Встреча завершилась победой Берретини в трех сетах — 6:4, 4:6, 7:6.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter