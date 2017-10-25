Теннисист неудачно принял мяч и сломал крышу стадиона (видео)

Итальянский теннисист Маттео Берреттини повредил крышу стадиона во время матча первого круга турнира серии «Челленджер» во французском Бресте с россиянином Константином Кравчуком. Видео появилось на YouTube-канале X TENNIS CHANNEL.

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Берретини неудачно принял мяч, тот полетел вверх и попал в крышу. Часть конструкции упала на корт, никто не пострадал.

Встреча завершилась победой Берретини в трех сетах — 6:4, 4:6, 7:6.