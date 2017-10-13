Пилот "Тойоты" уснул во время чемпионата по гонкам на выносливость (видео)
16:02, 13 октября 2017Курьёзы
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Коллеги пытались разбудить пилота по радиосвязи, но тот продолжал храпеть.
Пилот уснул после длительного перелета / скриншот
В Японии во время чемпионата мира по гонкам на выносливость пилот «Тойоты» Себастьен Буэми уснул в машине, которая находилась в боксе, как пишет "Медуза".
Сообщается, что Буэми готовился к тренировочному выезду на трассу, но устал ждать и уснул. Коллеги пытались разбудить пилота по радиосвязи, но тот продолжал храпеть.
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Буэми проснулся после того, как один из пилотов ударил по машине. Организаторы гонок отметили, что пилот устал после долгого перелета.
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