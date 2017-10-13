Google удалил фото неизвестного страшного существа со Street View во Франции

14:30, 13 октября 2017
Курьёзы
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На балконе в Нанси стояла высокая человекообразная фигура с длинными волосами и большими глазами.

Многим пользователям эта симпатичная фигура показалась страшной

Сервис Google Street View скрыл фотографию одного из домов во французском Нанси из-за «странного существа» на балконе. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Daily Express.

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На фото дома было видно высокую человекообразную фигуру с длинными волосами и большими глазами, которая стояла на балконе. Пользователи сервиса пожаловались, что это «существо», которое «смотрит» прямо в камеру, их пугает. Выдвигались предположения, что «существо» - статуя тики, которую в Полинезии и на Гавайях используют в религиозных ритуалах.

Нет изображения - нет проблем

После того, как «существо» из Нанси многие стали обсуждать в интернете, Google Street View отредактировал изображение, скрыв все здание. Что за фигура на балконе, и как она там оказалась - выяснить пока не удалось.

Как сообщал УНИАН, в Аргентине сняли на видео существо, которое девушкам-подросткам показалась гоблином или чупакаброй и напугало их.

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Теги: #неизвестное существо во Франции#аномалия на Google Street View