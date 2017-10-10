Рыбья голова тоже под запретом: в Вене мужчина отказался снять костюм акулы и получил штраф (видео)
11:42, 10 октября 2017Курьёзы
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Мужчина получил штраф за плюшевый костюм.
В Вене мужчину, одетого в костюм акулы, задержали по закону о запрете паранджи. Парень работал на улице на открытии нового магазина "Шарк", что в переводе означает акула.
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Полицейские попросили мужчину снять голову рыбы, но тот отказался. За это получил штраф в 150 евро.
Как сообщал УНИАН, в начале октября в Австрии запретили носить все, что закрывает лицо, - даже медицинские и карнавальные маски.
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