Черти и отрубленные конечности: под Минском бизнесмен построил дом, отпугивающий соседей (фото)

Неизвестный бизнесмен возвел особняк под Минском, который украсил фигурами чертей, черепами и черными руками, торчащими из забора, передает TUT.BY.

"Хозяин дома — с виду вполне обыкновенный, бизнесмен. То, что он человек с фантазией, можно было заподозрить и по машине, тюнингованной черепами. Дом он начал строить еще лет десять назад, потом бросил. Года два назад появился и возобновил работы. И вот что получилось", - рассказывают соседи.

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"Дом этот уже воспринимается как местная достопримечательность. Ничего кошмарного в этом не вижу, но жить в таком точно не стала бы", — говорит, в свою очередь, местная жительница.

Но некоторые соседи даже жаловались местным властям на эту постройку, но те ничего противозаконного не увидели.

Как сообщал УНИАН, в России на острове Лодочный, в Ленинградской области, отреставрировали известную по кинофильму "Шерлок Холмс" виллу Селлгрена для отдыха там российского президента Владимира Путина.