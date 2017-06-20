Отсутствие горячей воды в Кременчуге: лебедь Гриша избил очередного желающего "принять душ" в местном пруду (видео)

Житель Кременчуга, который пришел в Городской сад помыться, подрался с лебедем Гришей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Виталий Дедюрин, руководитель коммунального предприятия "Городской сад".

По его словам, мужчина пошел мыться в озеро из-за того, что у него дома отключили воду.

"Не обращая внимания на замечания посетителей, мужчина разделся, перелез через заграждение озера и стал намыливаться. После этого идиот поплыл к лебедям. Лебедь Гриша, защищая свою лебединую семью, пытался защищаться, но мужчина схватил его за шею и пытался утопить, навалившись на него всем телом. Все это проходило на глазах множества людей, в том числе и детей. Между ними завязался настоящий бой. Неизвестно, чем бы это все закончилось, если бы на крики о помощи неадеквата не поспешил мужчина, который и спас правонарушителя", - написал Дедюрин.

Следует отметить, что это не первый случай, когда знаменитый лебедь Гриша защищает свои владения. Так, в марте, когда коммунальщик вылавливал специальным инструментом мусор из озера, подплывший к нему лебедь начал активно его выгонять с территории.

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Видео конфликта лебедя с коммунальщиком появилось на канале КП "Городской Сад" в YouTube.