Павлин заскочил в магазин алкоголя и устроил там дебош на $500 (видео)
12:56, 07 июня 2017Курьёзы
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Птица отчаянно сопротивлялась, когда ее пытались поймать.
Павлина поймали и выпустили на волю / скриншот
В США в одном из алкогольных магазинов Калифорнии павлин устроил дебош и разбил алкоголя на полтысячи долларов, пишет BBC.
Павлин заскочил в магазин Royal Oak Liquor Store и отчаянно сопротивлялся, когда ее пытались снять с бутылок.
Птицу поймали и выпустили на природу.
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