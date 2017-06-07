Павлин заскочил в магазин алкоголя и устроил там дебош на $500 (видео)

12:56, 07 июня 2017
Курьёзы
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Птица отчаянно сопротивлялась, когда ее пытались поймать.

Павлина поймали и выпустили на волю / скриншот

В США в одном из алкогольных магазинов Калифорнии павлин устроил дебош и разбил алкоголя на полтысячи долларов, пишет BBC.

Павлин заскочил в магазин Royal Oak Liquor Store и отчаянно сопротивлялся, когда ее пытались снять с бутылок.

Птицу поймали и выпустили на природу.

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