Швейцарский поселок, в котором проживают 300 миллионеров, примет одну семью беженцев

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local, местный совет села, в котором проживают 300 миллионеров и которое является одним из богатейших в Европе, заявил, что примет христианскую семью из пяти искателей убежища из Сирии в январе.

Совет попросил местных жителей, которых всего насчитывается 2200 человек, сообщить, если они имеют свободную жилплощадь для беженцев, однако пока желающих не нашлось.

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Обервилье-Лили, один из богатейших поселков в Швейцарии, стало известно в мае этого года, когда его жители проголосовали за то, чтобы платить 290 тысяч франков в год власти кантона, чтобы не принимать 10 просителей убежища.

Решение тогда вызвало острые разногласия в селе, но его поддержал мэр Андреас Гларнер, который заявил, что "гражданский долг" швейцарцев сопротивляться" политике швейцарского правительства в отношении беженцев.

Местный совет решил принять пять человек, а еще пятерых искателей убежища, примет соседняя коммуна. Поселок также выделит 50 тысяч франков частной организации, которая помогает беженцам в Греции и Турции.

В прошлом году федеральное правительство Швейцарии заявило, что примет 3000 беженцев из Сирии в течение трех лет.