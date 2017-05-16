Активисты установили виселицу возле Верховной Рады (фотогалерея)

Перед зданием Верховной Рады Украины 16 мая прошла акция в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины.

Переодетые в палачей общественные активисты в масках лидеров парламентских фракций установили "виселицу №6220" для Антикоррупционного бюро.

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По замыслу участников, виселица символизирует очередные попытки парламентариев "убить" независимое следствие вновь созданного антикоррупционного органа.

Как сообщал УНИАН, ранее в НАБУ призвали парламентариев не поддерживать законопроект «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и оснований закрытия уголовного производства» (№ 6220), который запретит Национальному антикоррупционному бюро Украины вести расследование ранее закрытых дел.

Как отметили в ведомстве, принятие соответствующего законопроекта «может заблокировать расследование правоохранительных органов», в том числе Бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«При условии принятия парламентом и вступления в силу упомянутого закона НАБУ будет вынуждено прекратить расследование всех эпизодов преступной деятельности, по которым существуют или будут вынесены в будущем постановления следователей любого из пока недореформованих правоохранительных органов о закрытии производств», - подчеркнули в НАБУ.

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Напомним, Верховная Рада 13 апреля приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и оснований закрытия уголовного производства» (№ 6220).

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, дополнив его пунктами, предусматривающими автоматическое закрытие уголовных производств в случае существования не отмененного постановления следователя, прокурора об их закрытии. Также законопроект предусматривает, что в ЕРДР не вносятся сведения об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, по которому принято решение о закрытии уголовного производства или существует приговор суда, вступивший в законную силу.