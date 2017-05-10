"Принял за шутку": СМИ рассказали о реакции экс-главы ФБР на новость о его увольнении Трампом

11:08, 10 мая 2017
Курьёзы
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Коми узнал из новостей о том, что его уволили. 

REUTERS

Бывший директор ФБР Джеймс Коми первоначально посчитал, что новости о его увольнении являются шуткой. 

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Коми узнал из новостей о том, что его уволили. В этот момент он выступал перед работниками ФБР в Лос-Анджелесе, пишет The New York Times.

«Когда Коми говорил, экраны на заднем плане начали показывать новость. В ответ на это Коми рассмеялся и сказал, что ему это кажется довольно смешной шуткой», - пишет газета.

По данным NYT, вскоре после этого письмо президента США Дональда Трампа об увольнении Коми было доставлено в штаб-квартиру ФБР в Вашингтоне.

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Теги: #ФБР#Коми