"Принял за шутку": СМИ рассказали о реакции экс-главы ФБР на новость о его увольнении Трампом
11:08, 10 мая 2017Курьёзы
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Коми узнал из новостей о том, что его уволили.
Экс-директор ФБР Джеймс Коми и директор АНБ Майкл Роджерс на слушаниях о предположительном вмешательстве России в президентские выборы / REUTERS
Бывший директор ФБР Джеймс Коми первоначально посчитал, что новости о его увольнении являются шуткой.
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Коми узнал из новостей о том, что его уволили. В этот момент он выступал перед работниками ФБР в Лос-Анджелесе, пишет The New York Times.
«Когда Коми говорил, экраны на заднем плане начали показывать новость. В ответ на это Коми рассмеялся и сказал, что ему это кажется довольно смешной шуткой», - пишет газета.
По данным NYT, вскоре после этого письмо президента США Дональда Трампа об увольнении Коми было доставлено в штаб-квартиру ФБР в Вашингтоне.
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