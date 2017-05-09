Евровидение-2017: Кличко, Кириленко и Скрипка забыли, какая песня будет звучать от Украины (видео)

Чиновники и звезды шоу-бизнеса на вечеринке-открытии Евровидения правильно назвали победителя прошлогоднего конкурса и представителя Украины, однако не смогли вспомнить названия песни, с которой выступает претендент от нашей страны. От предложения спеть самим большинство собеседников отказалось, говорится в сюжете ТСН.

Вячеслав Кириленко, Виталий Кличко, Евгений Терехов, Олег Скрипка и другие опрошенные гости вечеринки признались, что вспомнить названия Time не могут. "Я эту песню слушаю несколько раз на день в машине, но названия не могу запомнить", - пояснил Дмитрий Белоцерковец.

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Сам солист Женя Галич не знает, почему название его произведения оказалось так трудно запомнить. Зато и сам говорит, что не может назвать ни одной своей любимой песни с Евровидения, потому что никогда конкурсом не интересовался. А почему же тогда решил выступать – признается откровенно: "Слава". На предложение что-нибудь спеть ответил отказом. "Я ел чипсы и орехи, я сейчас могу испортить все, что может происходить 13 мая", - пояснил певец.

Похожие проблемы с хитами Евровидения оказались и у Скрипки – он не смог спеть ни одной песни конкурсантов, даже не вспомнил победных для Украины "Диких танцев" Русланы. Кличко признался, что музыка должна вызывать эмоции, а своей любимой песней назвал Hotel California. Петь отказался наотрез. "У нас поющий мэр уже был", - заявил он.

Предложение стать в следующем году конкурсантом от Украины заинтересовала только Кириленко – он напел песню Скрипки "Весна".

Как сообщал УНИАН, полуфиналы Евровидения-2017 пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Главной ареной шоу выбран Международный выставочный центр.