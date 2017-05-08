Стало известно, кто будет открывать первый полуфинал Евровидения

Организаторы песенного конкурса Евровидение решили устроить зрителям сюрприз и отдать право открытия первого полуфинала 9 мая не победительнице прошлого года Джамале, а мультиартисту Монатику, который работает в жанре pop, new disco, indie pop, synthpop. Об этом сообщила пресс-служба конкурса.

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Специально для открытия Евровидения трек "Кружит" певец исполнит на английском языке.

"MONATIK за последние годы совершил настоящий прорыв в украинской музыкальной индустрии, именно поэтому организаторы поручили ему такую торжественную миссию открывать песенный конкурс Евровидение-2017 в Киеве", - сообщили в пресс-службе конкурса.

Как стало известно, английскую версию хита написал украинский автор Евгений Матюшенко.

Ранее УНИАН писал, что победительнице международного песенного конкурса Евровидение-2016 Джамале запретили выходить на красную дорожку Евровидения.

Как известно, ранее в Киеве состоялась торжественная церемония открытия Евровидения-2017. Полуфиналы Евровидения-2017 пройдут 9 и 11 мая. Финал – 13 мая. Главной ареной шоу выбран Международный выставочный центр.