Телеканал в ЮАР по ошибке сообщил о смерти Джорджа Буша

Южноафриканский телеканал И-Ти-Ви по ошибке запустил бегущей строкой сообщение "Джордж Буш скончался", передает в среду британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Как выяснилось позже, такое сообщение было предназначено для технического тестирования и было случайно запущено в эфир по просьбе одного из руководителей телеканала, пожелавшего посмотреть, как выглядит бегущая строка.

"Технический директор нажал не на ту кнопку, сообщение было в эфире на протяжении трех секунд", - сообщил представитель телеканала.

Пока неизвестно, понесет ли кто-нибудь ответственность за досадную ошибку.

Эхо Москвы