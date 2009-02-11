Телеканал в ЮАР по ошибке сообщил о смерти Джорджа Буша
08:14, 11 февраля 2009Курьёзы
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Не на ту кнопку нажали...
Южноафриканский телеканал И-Ти-Ви по ошибке запустил бегущей строкой сообщение "Джордж Буш скончался", передает в среду британская телерадиокорпорация Би-би-си.
Как выяснилось позже, такое сообщение было предназначено для технического тестирования и было случайно запущено в эфир по просьбе одного из руководителей телеканала, пожелавшего посмотреть, как выглядит бегущая строка.
"Технический директор нажал не на ту кнопку, сообщение было в эфире на протяжении трех секунд", - сообщил представитель телеканала.
Пока неизвестно, понесет ли кто-нибудь ответственность за досадную ошибку.
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