Около тысячи португальских школьников разгромили испанский отель

Отель Real Hotel Pueblo Camino, расположенный в городе Торремолинос (Андалусия, Испания), сильно пострадал от проживания около 800 португальских школьников, сообщает издание El País.

При этом, по данным местной полиции, участие в инциденте принимали около 1200 школьников в возрасте 14-17 лет, передает FOX News.

El País отмечает, что школьники били плитку, выбрасывали в окна матрасы, пользовались огнетушителями в коридорах отеля, а также утопили в ванной один из телевизоров.

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Представители отеля объяснили, что заметили повреждения только после того, как школьники покинули гостиницу. При этом сотрудники отеля отметили, что никогда раньше не встречались с чем-то подобным.

Суммарный ущерб от погрома оценивается приблизительно в 50 тысяч евро. Полиция проводит расследование инцидента.

Как отмечает El País, весной многие школьники и студенты из Португалии отправляются на отдых в приморские регионы Испании, зачастую в Торремолинос или соседний Бенальмаден, чтобы отметить окончание учебного года.