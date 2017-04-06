Гройсман рассказал, как Тимошенко пыталась его "снять" в День влюбленных

Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, как десять лет назад к нему приехала лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, именно в День всех влюбленных. Об этом от заявил в интервью «УП».

Гройсман сказал, что тогда его пытались "подчинить" Тимошенко в политическом плане.

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«14 февраля 2007 года в день влюбленных она приехала меня снимать, вместо того, чтобы подарить этот день своему мужу. Я тогда 11 месяцев уже проработал мэром Винницы, занялся дорогами, навел порядок в городе и опирался в этом на депутатский корпус. И началось: за то не голосуйте, то не поддерживайте. Их задача была поставить меня на колени, чтобы я подчинялся Юле», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко является "мамой" украинской экономической слабости, коррупции и популизма".