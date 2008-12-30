В Китае обнаружили крупнейшее в мире захоронение динозавров
10:16, 30 декабря 2008Курьёзы
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Большинство из них - утиноклювые
На востоке Китая ученые обнаружили крупнейшее в мире захоронение динозавров, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на агентство «Синьхуа».
В провинции Шаньдун с 1960-х годов всего было найдено более 7,6 тыс. окаменелых останков вымерших животных, большинство из которых - утконосые динозавры (гадрозавры).
Эти находки могут пролить свет на вопрос исчезновения динозавров на Земле.
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