В Китае обнаружили крупнейшее в мире захоронение динозавров

На востоке Китая ученые обнаружили крупнейшее в мире захоронение динозавров, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

В провинции Шаньдун с 1960-х годов всего было найдено более 7,6 тыс. окаменелых останков вымерших животных, большинство из которых - утконосые динозавры (гадрозавры).

Эти находки могут пролить свет на вопрос исчезновения динозавров на Земле.