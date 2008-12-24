Первой красавице Бельгии простили незнание госязыка (фото)
"Во всем остальном - мисс Совершенство"
|Зейнеп Север. Фото с сайта missbelgique-bruxelles.be
Год назад, когда лауреатом престижного конкурса стала чешка Ализэ Пуличек, также не знавшая голландского, фламандская пресса с возмущением отнеслась к данному факту и требовала лишить 20-летнюю девушку титула.
Однако на этот раз фламандские СМИ отнеслись к лингвистическим недостаткам победительницы гораздо более снисходительно.
"За исключением того, что она не говорит по-голландски, во всем остальном она - мисс "Совершенство", - написал, в частности, фламандский журнал De Standaard.
Изучающая туристический бизнес Зейнеп Север два года назад претендовала на звание "Мисс Турция". Она уже пообещала выучить нидерландский язык.
*** Нидерландский (фламандский) язык является официальным языком Бельгии, его знание - обязательно для госчиновников.