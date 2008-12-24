Первой красавице Бельгии простили незнание госязыка (фото)

Жительница Брюсселя 19-летняя Зейнеп Север с двойным турецко-бельгийским гражданством во вторник с огромным преимуществом победила на конкурсе " Мисс Бельгия-2009 " несмотря на плохое знание голландского языка, на котором говорят 60% населения страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на AFP.

Год назад, когда лауреатом престижного конкурса стала чешка Ализэ Пуличек, также не знавшая голландского, фламандская пресса с возмущением отнеслась к данному факту и требовала лишить 20-летнюю девушку титула.

Однако на этот раз фламандские СМИ отнеслись к лингвистическим недостаткам победительницы гораздо более снисходительно.

"За исключением того, что она не говорит по-голландски, во всем остальном она - мисс "Совершенство", - написал, в частности, фламандский журнал De Standaard.

Изучающая туристический бизнес Зейнеп Север два года назад претендовала на звание "Мисс Турция". Она уже пообещала выучить нидерландский язык.

*** Нидерландский (фламандский) язык является официальным языком Бельгии, его знание - обязательно для госчиновников.