Синяк под глазом не помешал пресс-секретарю Белого дома выйти на работу
08:03, 17 декабря 2008Курьёзы
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Дана Перино не унывает
Синяк под глазом не помешал пресс-секретарю Белого дома Дане Перино выйти на работу
Перино присутствовала на знаменитой пресс-конференции в Багдаде, где Буша забросали ботинками. Президент успел увернуться, а пресс-секретарь в потасовке получила удар микрофонов в лицо. Корреспондент британской газеты "Таймс" отметил, что на брифинге в Белом доме Перино выглядела так, будто вернулась с войны.
Кстати, пресс-секретарь заявила, что Буш нисколько не обиделся на иракского журналиста. Более того, представитель Белого дома положительно оценила работу президентской службы безопасности во время визита в Ирак. По мнению Перино, Бушу ничто не угрожало, это был всего лишь ботинок, добавила она.
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