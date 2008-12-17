Синяк под глазом не помешал пресс-секретарю Белого дома выйти на работу

Синяк под глазом не помешал пресс-секретарю Белого дома Дане Перино выйти на работу

Перино присутствовала на знаменитой пресс-конференции в Багдаде, где Буша забросали ботинками. Президент успел увернуться, а пресс-секретарь в потасовке получила удар микрофонов в лицо. Корреспондент британской газеты "Таймс" отметил, что на брифинге в Белом доме Перино выглядела так, будто вернулась с войны.

Кстати, пресс-секретарь заявила, что Буш нисколько не обиделся на иракского журналиста. Более того, представитель Белого дома положительно оценила работу президентской службы безопасности во время визита в Ирак. По мнению Перино, Бушу ничто не угрожало, это был всего лишь ботинок, добавила она.

Эхо Москвы