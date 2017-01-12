В Челябинске пьяный работник металлобазы сломал алкотестер собственным дыханием

Об этом сообщает пишет 74.ru.

Первым клиентом новооткрытого челябинского вытрезвителя стал приемщик металла Егор.

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Приемщик металла заявил сотрудникам заведения, что выпил три литра водки. На мужчину оформили протокол, описали и изъяли на хранение ценное имущество, после чего предложили пройти освидетельствование с помощью алкотестера.

"Результат поставил врача вытрезвителя в тупик - прибор опьянения у Егора не показал", - сказано в сообщении.

Впоследствии мужчину отправили в одну из палат высыпаться.