"Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет?": нардеп от "Оппоблока" оконфузился, комментируя эксгумацию Олеся (видео)

Это произошло, когда он комментировал новость о принудительной эксгумации тела украинского поэта Александра Олеся в Праге.

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"Почему, как только он умер, мы о нем (Олесе – УНИАН) заговорили? Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет? Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто. Зато сейчас уже хотят заработать на перезахоронении. Не надо превращать во всеобщее кладбище", - добавил нардеп.

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Как сообщал УНИАН, останки Олеся, похороненного в Чехии, принудительно эксгумировали, а в его могиле на Ольшанском кладбище в Праге собираются похоронить другого человека.

Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере 20 тыс. чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн). По словам представителей украинской общины, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Олеся. По словам украинских диаспорян, перезахоронение было запланировано на 12.00 3 января. Могилу писателя уже раскопали. На Ольшанском кладбище находятся представители украинской диаспоры, ожидавшие консула.