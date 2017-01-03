Родственники Александра Олеся согласны на перезахоронение останков писателя в Украине - посол

Об этом посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил в Twitter.

"Мы разыскали двух канадских правнуков Александра Олеся. Семья согласна на его перезахоронение в Украине. Пусть ему пухом будет земля наша", - написал Шевченко.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел срочно вмешаться в ситуацию с принудительной эксгумацией останков Александра Олеся в Чехии.

Ранее стало известно, что останки Олеся принудительно эксгумированы, а в его могиле на Ольшанском кладбище в Праге собираются похоронить другого человека.

Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере 20 тыс. чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн). По словам представителей украинской общины, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Олеся. По словам украинских диаспорян, перезахоронение было запланировано на 12.00 3 января. Могилу писателя уже раскопали. На Ольшанском кладбище находятся представители украинской диаспоры, ожидавшие консула.

В свою очередь МИД Украины сообщил, что останки Олеся и его жены перемещены в депозитарий кладбища до решения родственников о месте их окончательного захоронения.