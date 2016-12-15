В Харькове местные "аватары" искали наркотики (фото)

17:48, 15 декабря 2016
Курьёзы
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Разукрашенные зеленкой мужчины ездили на такси по городу и искали "закладки". 

REUTERS

Об этом сообщает vedomosti-ua.com.

Сегодня ночью 15 декабря, в Харькове в такси поступил заказ, где в результате двое мужчин, разукрашенные зеленкой ездили по городу и искали закладки. 

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"В конце поездки не собравшись платить за проезд, они попытались сбежать, но один из них пропал, а второй был пойман", - рассказывает очевидец.

vedomosti-ua.com

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Теги: #Харьков#наркотики#такси