В Харькове местные "аватары" искали наркотики (фото)

Об этом сообщает vedomosti-ua.com.

Сегодня ночью 15 декабря, в Харькове в такси поступил заказ, где в результате двое мужчин, разукрашенные зеленкой ездили по городу и искали закладки.

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"В конце поездки не собравшись платить за проезд, они попытались сбежать, но один из них пропал, а второй был пойман", - рассказывает очевидец.