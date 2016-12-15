В Харькове местные "аватары" искали наркотики (фото)
17:48, 15 декабря 2016Курьёзы
1262
Разукрашенные зеленкой мужчины ездили на такси по городу и искали "закладки".
Такси / Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает vedomosti-ua.com.
Сегодня ночью 15 декабря, в Харькове в такси поступил заказ, где в результате двое мужчин, разукрашенные зеленкой ездили по городу и искали закладки.
Читайте такжеВ Тернополе задержали проститутку из России (фото)
"В конце поездки не собравшись платить за проезд, они попытались сбежать, но один из них пропал, а второй был пойман", - рассказывает очевидец.
Фото: vedomosti-ua.com
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter