В Новой Зеландии робот не принял фото азиата на паспорт из-за узких глаз

Об этом пишет Reuters.

Мужчина азиатского происхождения не получил паспорт из-за непринятия фотографии программой, которая определила глаза заявителя как закрытые.

Попытка Ричарда Ли восстановить свой паспорт была заблокирована после того, как он предоставил отделу внутренних дел Новой Зеландии в режиме онлайн фото паспорта.

Автоматизированная система сообщила 22-летнему студенту инженерного факультета об ошибочной фотографии с закрытыми глазами, несмотря на то, что они были явно открыты. Скриншот с соответствующим уведомлением студент обнародовал в Facebook.

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"Никаких обид с моей стороны, у меня всегда были очень маленькие глаза и технология распознавания лица является относительно новой и наивной", – сказал Ли агентству Reuters.

"Это был робот, никаких обид. Я получил свой обновленный паспорт в конце концов", – добавил он.

До 20 процентов паспортных фотографий, представленных на сайте, отклонены по разным причинам, отметил пресс-секретарь отдела внутренних дел.

"Самая распространенная ошибка – глаза объекта съемки закрыты", – сказал он.

Освещение в первой фотографии Ли было неравномерным, но позже фото было принято, сообщил чиновник.