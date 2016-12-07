В Новой Зеландии робот не принял фото азиата на паспорт из-за узких глаз
В Новой Зеландии автоматизированная система при попытке заявителя азиатского происхождения восстановить паспорт, сообщила ему, чтобы тот открыл глаза.
Об этом пишет Reuters.
Мужчина азиатского происхождения не получил паспорт из-за непринятия фотографии программой, которая определила глаза заявителя как закрытые.
Попытка Ричарда Ли восстановить свой паспорт была заблокирована после того, как он предоставил отделу внутренних дел Новой Зеландии в режиме онлайн фото паспорта.
Автоматизированная система сообщила 22-летнему студенту инженерного факультета об ошибочной фотографии с закрытыми глазами, несмотря на то, что они были явно открыты. Скриншот с соответствующим уведомлением студент обнародовал в Facebook.
Читайте такжеПутин подарил российское гражданство Стивену Сигалу, который поддерживает оккупацию Крыма
"Никаких обид с моей стороны, у меня всегда были очень маленькие глаза и технология распознавания лица является относительно новой и наивной", – сказал Ли агентству Reuters.
"Это был робот, никаких обид. Я получил свой обновленный паспорт в конце концов", – добавил он.
До 20 процентов паспортных фотографий, представленных на сайте, отклонены по разным причинам, отметил пресс-секретарь отдела внутренних дел.
"Самая распространенная ошибка – глаза объекта съемки закрыты", – сказал он.
Освещение в первой фотографии Ли было неравномерным, но позже фото было принято, сообщил чиновник.