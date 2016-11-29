В США женщина выпрыгнула из самолета во время приземления и час бегала от полиции
В понедельник, 28 ноября, женщина в аэропорту Хьюстона выпрыгнула из самолета в запретной зоне во время приземления.
Об этом сообщает телеканал FoxNews.
Представитель полиции заявил, что инцидент произошел около 13:20 в аэропорту Хьюстон Интерконтинентал имени Джорджа Буша. Женщина открыла дверь экстренного выхода, а потом выпрыгнула.
По информации прокуратуры, женщина сейчас проходит психологическую экспертизу.
Свидетель инцидента Хэмптон Фридман рассказал, что он увидел женщину, которая прыгает с движущейся плоскости.
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"Я увидел солнечный свет и фигуру, которая по сути выходит из него", – сказал он, добавив: "И тогда я подумал, что это было".
Пассажиры сидели на взлетно-посадочной полосе более чем один час, пока охрана преследовала женщину-пассажира.
На место прибыли сотрудники ФБР, но оказалось, что женщина не нарушала федеральные законы и дело передали полиции Хьюстона.