В Хьюстоне из-за беспорядочной стрельбы погибли двое людей и загорелась заправка

"Ответным огнем один из нападавших был убит, второй ранен и доставлен в местную больницу", - рассказали в управлении городской полиции, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Среди раненых - два офицера полиции. Одного полицейского от смерти спас пуленепробиваемый жилет, второй был ранен в руку.

"Кажется, это было случайное, ничем не спровоцированное нападение. Пострадавший 50-летний мужчина скончался", - сообщили в полиции.

Читайте такжеВ Венесуэле вооруженные люди застрелили 11 мужчин

По имеющимся сведениям, преступники были вооружены полуавтоматическими винтовками AR-15, из которых они расстреляли несколько частных машин.

Они также открыли огонь по сотрудникам полицейского спецназа и патрульному вертолету, спешно направленным на место событий.

Также сообщается, что во время перестрелки произошел пожар на расположенной рядом автозаправочной станции. Полиция считает, что возгорание спровоцировала пуля.

Как сообщал УНИАН, 20 мая возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба.