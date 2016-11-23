В "Пулково" школьник пытался "зайцем" улететь из России ближайшим рейсом

Семнадцатилетнего юношу, который пытался незаконно проникнуть в зону пограничного контроля Централизованного пассажирского терминала "Пулково" 18 ноября задержали сотрудники линейного отдела МВД России. Об этом в среду сообщает пресс-служба СЗФОУТ МВД России.

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"Юноша прибыл в Централизованный пассажирский терминал "Пулково" и, не имея билетов, ради развлечения, пытался пересечь государственную границу России с целью вылететь за границу ближайшим авиарейсом", - говорится в сообщении.

В отношении подростка данного составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ "Нарушение требований в области транспортной безопасности". В отношении его матери также составлен протокол по ч.1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".