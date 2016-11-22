Двое болельщиков "Манчестер Юнайтед" провели ночь в туалете стадиона, чтобы попасть на матч команды

Служба охраны "Олд Траффорд", стадиона "Манчестер Юнайтед", заметила двух парней, которые спали на стадионе утром, 19 ноября, сообщает ТСН Проспорт со ссылкой на daily mail.

Они хотели бесплатно попасть на матч с "Арсеналом" (1:1). Сообщается, что это могли быть студенты-иностранцы, для которых была проведена экскурсия за день до игры. После экскурсии они спрятались в туалете и провели там ночь.

МЮ уже начал внутреннее расследование инцидента.

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"Мы понимаем, люди пойдут на все, чтобы посмотреть матч на "Олд Траффорд", но эти люди зашли слишком далеко. Тот факт, что они и их личные вещи были проверены перед входом означает, что мы уверены, что не было никакого риска для безопасности", - сказал представитель клуба.

Это не первый ляп службы безопасности стадиона. В мае 2016 года матч 38 тура АПЛ с "Борнмутом" было отложено из-за информации о взрывчатке на стадионе.

Как оказалось впоследствии, то был муляж бомбы.