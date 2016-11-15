Коту Джулиана Ассанжа надели галстук на время допроса хозяина

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Evening Standard.

У посольства собралось большое количество журналистов, ожидавших новостей о допросе, когда в окне появился нарядный кот.

У кота Ассанжа есть собственная страница в Twitter.

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За обновлениями в его аккаунте следят более 22 тыс. человек.

Как сообщалось, шведские прокуроры прибыли в посольство Эквадора в Лондоне для допроса основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу о сексуальных домогательствах.

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора с 2012 года. Он попросил у Эквадора политического убежища, пытаясь избежать грозящей ему экстрадиции в Швецию. Он опасается, что Швеция выдаст его Соединенным Штатам.

Шведские прокуроры собираются допросить Ассанжа по делу о якобы имевших место в середине 2010 года изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам-волонтерам WikiLeaks.

Ассанж отрицает обвинения, но если он покинет территорию посольства, то может быть экстрадирован в Швецию британскими властями.