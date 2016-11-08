В Турции украли памятник коту по кличке Пухлик (фото)

О пропаже статуи говорится в сообщении на странице в Facebook, посвященной коту.

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«Статую украли утром», - сообщили в группе.

Как сообщал УНИАН, в районе Кадыкей в азиатской части Стамбула установили памятник коту, фотография которого стала интернет-мемом.