В Турции украли памятник коту по кличке Пухлик (фото)

15:14, 08 ноября 2016
Курьёзы
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Памятник Томбили (переводится как Пухлик), самому известному коту Турции, украли с улицы Стамбула.

Памятник коту в Стамбуле / facebook.com/tombilikedi

О пропаже статуи говорится в сообщении на странице в Facebook, посвященной коту.

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 «Статую украли утром», - сообщили в группе.

Как сообщал УНИАН, в районе Кадыкей в азиатской части Стамбула установили памятник коту, фотография которого стала интернет-мемом.

 

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