В Турции украли памятник коту по кличке Пухлик (фото)
15:14, 08 ноября 2016Курьёзы
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Памятник Томбили (переводится как Пухлик), самому известному коту Турции, украли с улицы Стамбула.
Памятник коту в Стамбуле / facebook.com/tombilikedi
О пропаже статуи говорится в сообщении на странице в Facebook, посвященной коту.
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«Статую украли утром», - сообщили в группе.
Как сообщал УНИАН, в районе Кадыкей в азиатской части Стамбула установили памятник коту, фотография которого стала интернет-мемом.
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