В Стамбуле установили памятник задумчивому коту, ставшему интернет-мемом (фото)

Как сообщает Hürriyet Daily News, изваяние животного в знаменитой позе создал за свой счет скульптор Севал Шахин.

Толстый кот по прозвищу Томбили стал известен после публикации фотографии, где он сидит, облокотившись на ступеньку тротуара и расслабленно наблюдает за происходящим.

Томбили умер из-за болезни 1 августа.

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По словам местных жителей, кот был известен своим прохладным и беззаботным поведением даже при попытках людей поиграть с ним.

Памятник установлен в переулке Гюлеч на том же месте, где и было сделано "вирусное" фото.

Скульптуру официально отроют сегодня, 4 октября, во Всемирный день защиты животных.