В Стамбуле установили памятник задумчивому коту, ставшему интернет-мемом (фото)
11:16, 04 октября 2016Курьёзы
2292
В районе Кадыкей в азиатской части Стамбула установили памятник коту, фотография которого стала интернет-мемом.
Томбили продолжит сидеть на своем любимом месте в виде памятника / instagram.com/kadikoybelediye
Как сообщает Hürriyet Daily News, изваяние животного в знаменитой позе создал за свой счет скульптор Севал Шахин.
Толстый кот по прозвищу Томбили стал известен после публикации фотографии, где он сидит, облокотившись на ступеньку тротуара и расслабленно наблюдает за происходящим.
Томбили умер из-за болезни 1 августа.
Читайте такжеПрезидент Зимбабве открыл памятник самому себе (фото)
По словам местных жителей, кот был известен своим прохладным и беззаботным поведением даже при попытках людей поиграть с ним.
Памятник установлен в переулке Гюлеч на том же месте, где и было сделано "вирусное" фото.
Скульптуру официально отроют сегодня, 4 октября, во Всемирный день защиты животных.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter