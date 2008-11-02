Спрос человечества на природные ресурсы превысил возможности Земли

Спрос человечества на природные ресурсы на треть превысил возможности Земли.

Об этом идет речь в годовом отчете Всемирного фонда природы (WWF), передает “5 канал”.

Человечество, отмечается в отчете, бездумно потребляет природные ресурсы. Если все жители Земли будут так потреблять ресурсы, то вскоре людям будет мало одной планеты. Понадобится по крайней мере полторы, констатируют в Фонде природы.

По данным Фонда, исчезают растения и животные. Все больше стран испытывают дефицит воды. Одни - постоянно, другие - сезонно. Специалисты прогнозируют, что продолжение растраты экологического капитала будет иметь серьезные экономические последствия.

Сейчас, говорится в отчете WWF, три четверти населения мира живут в странах - экологических должниках. То есть, уровень потребления там значительно выше естественного потенциала. Первенство в этом имеют США и Китай.