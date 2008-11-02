Самый красивый баран выиграл автомобиль

Конкурс красоты среди овец прошел в Саудовской Аравии на этой неделе, сообщает саудовская газета "Аль-Ватан".

Победители в женской и мужской категориях, по сведениям газеты, награждены автомобилями. Материальное поощрение хозяев баранов и овец, занявших третьи и вторые места, составляет от полутора до двух тысяч долларов.

К конкурсу, проходившему вблизи саудовской столицы в рамках селекционной кампании, допускались только годовалые, отмытые шампунями животные местной недждийской породы, составляющей основу овечьей отары королевства.

Претенденток на звание самой красивой овцы было почти в 10 раз больше, чем баранов, борющихся за титул красавца.

Победители определялись компетентными специалистами в области овцеводства. Жюри оценивало участников конкурса по таким параметрам как длина тела и шеи, величина головы, считающейся в странах Аравийского полуострова деликатесом, и шелковистости шерсти.

Газете "Аль-Ватан" больше всего понравился победитель среди участвовавших в состязании девяти баранов. Она называет его не иначе как "Канун ибн Буркан" (Канун сын Буркана), публикует снимки молодого самца в шерстяном покрове бежевого цвета и восхищается его формами. Она сообщает, что у большинства участников конкурса были личные ветеринары, особые вольеры из нескольких хором и персонал, поддерживавший в них идеальную чистоту.

Затраты хозяев баранов и овец не пропали впустую. "Канун", выигравший автомобиль, оценен в 450 тысяч риалов (свыше 120 тысяч долларов). За уступивших ему обладателей третьего и второго мест предлагали 80-100 тысяч долларов. Но ни один из хозяев победителей не прельстился деньгами и не отказался от своих питомцев.

Как это часто бывает в Саудовской Аравии, селекционное животноводческое мероприятие сопровождалось поэтическим конкурсом на лучшее восхваление баранов Неджда - центра овцеводства королевства. В нем приняли участие более двух десятков поэтов. Кто получил больший гонорар: поэты или бараны, газета не сообщает.

РИА "Новости"